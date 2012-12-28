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сегодня, 16:43

Президент РФ обсудил с Совбезом подготовку к празднованию 80-летия Победы

Глава государства поднял тему дополнительных мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Внутренние и международные темы обсуждались на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза, — рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер работает в Ново-Огареве, немногим ранее прошла его встреча по видеосвязи с членами Совбеза. Открытой темой совещания стало обеспечение безопасности во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Много мероприятий планируется, - пояснил Песков. - Это требует дополнительных мер».

«Как всегда обсуждались еще и актуальные вопросы - и внутренней, и международной повестки дня, как это всегда бывает на таких совещаниях», — добавил представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря главы государства, у Путина запланирован еще «ряд встреч и внутренних совещаний» рабочего характера, которые не предназначены для освещения в СМИ, — передает ТАСС.
День Победы
праздники
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