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сегодня, 15:55

На побережье Черного моря зафиксировали новый выброс мазута

Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волгонефть-239», которую выбросило на мель в районе населённого пункта Тамань Темрюкского района. В настоящий момент сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива.

В Черном море обнаружен новый выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239», — сообщает Оперштаб Краснодарского края.

Это часть судна, которую выбросило на мель в районе п. Тамань Темрюкского района, — говорится в Телеграм-канале Оперштаба.

Мониторинговые группы обнаружили, что из судна начался выход нефтепродуктов. В настоящий момент неизвестно, каков масштаб повреждений. На судне находятся специалисты Морспасслужбы, которые должны это установить.

Уточняется. что сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива. Оперативный штаб Краснодарского края оказывает содействие. В том числе перемещает туда силы и средства, которые могут быть здесь задействованы.

Загрязнения нефтепродуктами также обнаружили на протяжении почти 15 км в Крыму. В региональном МЧС дополнили, что топливо в том числе было зафиксировано в районе острова Тузла.

15 декабря 2024 года поступило сообщение о том, что грузовое судно "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе из-за погоды. Позже стало известно о крушении и второго танкера – "Волгонефть-239". Танкеры получили существенные повреждения и затонули, был допущен разлив мазута в Черное море. На одном из судов, танкере "Волгонефть-212", погиб моряк Даниил Саблин.

Мазут с затонувших в Керченском проливе танкеров добрался до пляжей Анапы. В городе 17 декабря 2024 года ввели режим ЧС из-за выброса нефтепродуктов на береговую линию. 26 декабря 2024 года в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня. Спустя два дня режим ЧС регионального характера ввели и в Крыму.

Расчисткой территорий занимается больше тысячи спасателей и волонтеров.

Таким образом, с пляжей Краснодарского края было вывезено 118 тысяч тонн мазута. Кроме того, 7 января в Севастополе собрали практически 112 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, — передает РЕН ТВ.
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