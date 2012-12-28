Сегодня в Липецке: воду начали отключать в январе, топ самых бесполезных покупок липчан в 2024 году
Липчанка Ольга Щеглова не может уже два с половиной года забрать незаконно изъятую приставами «Мазду»
«Когда сожгут — тогда и приходите?»: липчанин пожаловался, что его уже три месяца держат в страхе
В Липецкой области выросло производство прицепов и полуприцепов, текстиля, электрооборудования
Захотел есть и разбил кирпичом окно магазина: в Липецке задержан безработный из Смоленской области
Липецкая вечЁрка: подорожание школьного питания, расплата за салюты и афера с изъятыми машинами
В России
98
сегодня, 15:55
На побережье Черного моря зафиксировали новый выброс мазута
Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волгонефть-239», которую выбросило на мель в районе населённого пункта Тамань Темрюкского района. В настоящий момент сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива.
Это часть судна, которую выбросило на мель в районе п. Тамань Темрюкского района, — говорится в Телеграм-канале Оперштаба.
Мониторинговые группы обнаружили, что из судна начался выход нефтепродуктов. В настоящий момент неизвестно, каков масштаб повреждений. На судне находятся специалисты Морспасслужбы, которые должны это установить.
Уточняется. что сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива. Оперативный штаб Краснодарского края оказывает содействие. В том числе перемещает туда силы и средства, которые могут быть здесь задействованы.
Загрязнения нефтепродуктами также обнаружили на протяжении почти 15 км в Крыму. В региональном МЧС дополнили, что топливо в том числе было зафиксировано в районе острова Тузла.
15 декабря 2024 года поступило сообщение о том, что грузовое судно "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе из-за погоды. Позже стало известно о крушении и второго танкера – "Волгонефть-239". Танкеры получили существенные повреждения и затонули, был допущен разлив мазута в Черное море. На одном из судов, танкере "Волгонефть-212", погиб моряк Даниил Саблин.
Мазут с затонувших в Керченском проливе танкеров добрался до пляжей Анапы. В городе 17 декабря 2024 года ввели режим ЧС из-за выброса нефтепродуктов на береговую линию. 26 декабря 2024 года в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня. Спустя два дня режим ЧС регионального характера ввели и в Крыму.
Расчисткой территорий занимается больше тысячи спасателей и волонтеров.
Таким образом, с пляжей Краснодарского края было вывезено 118 тысяч тонн мазута. Кроме того, 7 января в Севастополе собрали практически 112 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, — передает РЕН ТВ.
0
0
0
0
0
Комментарии