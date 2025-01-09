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сегодня, 15:08

Эксперт рассказал о повышении пенсий у ряда категорий россиян

С 1 февраля у подавляющей части пенсионеров вырастет размер пенсий.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что пенсии с 1 февраля будут увеличены у подавляющей части пенсионеров, — пишет «Российская газета».

Во-первых, пояснил он, в феврале будет проведена дополнительная индексация пенсий с учётом реально сложившейся инфляции по итогам 2024 года. Процент индексации станет известен к середине января после того, как Росстат опубликует индекс потребительских цен на товары и услуги за 2024 год. Таким образом, в феврале пенсионеры получат одновременно и пенсию с новой индексацией, и доплату к индексации за январь: это -— дополнительная выплата, которая равна разнице между суммой январской пенсии с учетом коэффициента индексации на базе индекса потребительских цен за 2024 год и суммой выплаченной январской пенсии с учетом уже проведенной индексации на 7,3%.

Во-вторых, говорит эксперт, граждане, которым в январе исполнилось 80 лет, получат в феврале фиксированную выплату к пенсии в двойном размере. Причем, её размер будет равен двойной величине той суммы, которая получится по итогам проведенной дополнительной индексации с учетом индекса потребительских цен за январь.

В-третьих, с 1 февраля вырастут размеры доплат к пенсиям работников организаций угольной промышленности. Их каждому получателю пересчитают индивидуально. Право на доплату возникает у граждан, которые проработали в организациях угольной промышленности в режиме полного рабочего дня не менее 25 лет либо, добывая уголь и сланец, либо, занимаясь строительством шахт. Для отдельных работников, например, горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, минимальной период занятости для получения доплаты равен двадцати годам. Чтобы получать ее с 1 февраля, необходимо было до 31 декабря 2024 года подать в Соцфонд необходимые документы. В случае трудоустройства эта доплата не производится.

Наконец, в-четвертых, по словам Балынина, со следующего месяца вырастут доплаты к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Эта социальная выплата положена мужчинам с выслугой лет не менее 25 лет, и женщинам, которые отработали в этой профессии не менее 20 лет. Особый случай — это увольнение со службы по причине проблем со здоровьем. В таком случае требование к минимальному периоду выслуги лет сокращено на 5 лет: до 20 — у мужчин, и до 15 лет — у женщин. Для перерасчета в связи с отсутствием каких-либо данных документы необходимо было подать до 31 декабря 2024 года. Если документы будут поданы в январе-марте, пенсионная выплата в новом размере будет назначена с 1 мая 2025 года. В случае трудоустройства доплата не производится.
пенсии
экономика
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