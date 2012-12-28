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В мире
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сегодня, 14:28
Космонавт Роскосмоса снял с борта МКС пожары в Лос-Анджелесе
На фотографиях видна панорама Лос-Анджелесе, растянувшееся зарево пожара и выгоревшие кварталы.
На предоставленных кадрах видно, что активнее всего стихия действует в престижном жилом районе Пасифик-Палисейдс, расположенном между Тихим океаном и горами Санта-Моника.
Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Около 400 тыс. жителей Калифорнии остаются без электричества, уведомления об эвакуации разосланы почти 180 тыс. местных жителей. Судмедэксперты подтвердили гибель 10 человек. Огонь уничтожил более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес. Как сообщила газета Washington Post, система пожарных гидрантов штата оказалась не готова к борьбе со стихией, охватившей округ.
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