Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
15-летний мальчик обнаружил в комнате мёртвого брата-близнеца
Происшествия
«Стояла на остановке Доватора около 50 минут в ожидание 323-го автобуса...»
Общество
Дозвониться в службу поддержки «Электронной школы» сложно
Общество
Сегодня в Липецке: воду начали отключать в январе, топ самых бесполезных покупок липчан в 2024 году
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший близнец, маршруты без автобусов и продление каникул
Общество
Липецкие дети проглотили за каникулы игрушку, стальной шарик, монету и батарейку
Здоровье
54-летний липчанин перевёл мошенникам 1,8 миллиона рублей
Происшествия
Пожилые супруги могли погибнуть из-за сигареты
Происшествия
Вторая потеря «Металлурга»
Спорт
64-летняя женщина попала под автомобиль на улице Октябрьской
Происшествия
Читать все
Салюты в новогоднюю ночь могут обойтись дорого
Общество
Крещенскую купель установят в Липецке уже на следующей неделе
Общество
Отопление дома на Папина губят инновации
Общество
Врачи сокольской больницы спасли 53-летнюю пациентку с непроходимостью желудка
Здоровье
Угонщик забуксовал в снегу
Происшествия
55-летняя женщина решила заработать на криптовалюте и перевела мошенникам 1,1 миллиона рублей
Происшествия
В Липецке выросла родительская плата за школьное питание
Общество
Ельчанка обокрала коллегу
Происшествия
Пьяный водитель оскорбил полицейского и предложил ему 30 000 рублей
Происшествия
13 января будет перекрыта дорога у областной детской больницы
Общество
Читать все
В России
9
38 минут назад

На модернизацию коммунальной инфраструктуры до 2030 года выделят 4,5 трлн рублей

На реализацию нового федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» до 2030 года будет выделено 4,5 триллиона рублей.

На реализацию нового федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» до 2030 года будет выделено 4,5 триллиона рублей, — заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Президент РФ Владимир Путин накануне провел совещание с членами правительства. Во время совещания российский лидер спросил Файзуллина об объеме финансирования нового федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» до 2030 года.

«Общий объем финансирования из всех источников, Владимир Владимирович, вами поставлена задача - 4,5 триллиона», — сообщил Файзуллин.

Глава государства назвал очень важным элементом нового федерального проекта модернизацию объектов питьевого водоснабжения и попросил министра держать это на особом контроле, — передает РИА Новости.

«Мы знаем, что в некоторых регионах страны вопрос с питьевым водоснабжением является особенно острым», — резюмировал президент.
модернизация
инфраструктура
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru