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В России
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38 минут назад
На модернизацию коммунальной инфраструктуры до 2030 года выделят 4,5 трлн рублей
На реализацию нового федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» до 2030 года будет выделено 4,5 триллиона рублей.
Президент РФ Владимир Путин накануне провел совещание с членами правительства. Во время совещания российский лидер спросил Файзуллина об объеме финансирования нового федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» до 2030 года.
«Общий объем финансирования из всех источников, Владимир Владимирович, вами поставлена задача - 4,5 триллиона», — сообщил Файзуллин.
Глава государства назвал очень важным элементом нового федерального проекта модернизацию объектов питьевого водоснабжения и попросил министра держать это на особом контроле, — передает РИА Новости.
«Мы знаем, что в некоторых регионах страны вопрос с питьевым водоснабжением является особенно острым», — резюмировал президент.
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