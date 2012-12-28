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вчера, 11:30

Иммунолог рекомендует носить маски из-за метапневмовируса

Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что маски стоит носить при любом проявлении ОРВИ.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что любое проявление ОРВИ может свидетельствовать о заражении коронавирусной инфекцией, гриппом или метапневмовирусом, при симптомах болезни необходимо уйти на карантин и носить маски.

«Поэтому здесь принцип такой — не передавать инфекцию другим людям, особенно уязвимым. А здесь целый ряд рекомендаций: не посещать работу на какое-то время, учебу, не пользоваться общественным транспортом, не встречаться с близкими, родственниками, особенно пожилыми, больными, носить маски при контакте, обрабатывать руки. Не очень длительный период требуется, до недели, как карантин. Второе — человек должен знать, если у него факторы риска либо возраст, либо заболевания, то нужно очень тщательно следить за здоровьем, лечиться соответствующими препаратами, сдать анализы либо ПЦР, либо экспресс-тест на антиген, если доступно. При любом ухудшении состояния сразу же обращаться за медицинской помощью», — сказал Крючков.

Иммунолог отметил, что сегодня отличить грипп, метапневмовирус или коронавирус друг от друга по симптомам невозможно.

«Давно уже известно, что невозможно отличить, например, грипп от других ОРВИ. То же самое с метапневмовирусом, даже ковид невозможно отличить от ОРВИ по клиническим признакам. Если есть факторы риска, то нужно исключить в первую очередь грипп-ковид. В принципе, этого достаточно. Если дети до трех лет, еще можно сделать тест на РСВ. По поводу метапневмовируса… Ясно, что он привлекает внимание. Ясно, что есть определенные факты, которые свидетельствуют о подъеме заболеваемости. Но пока непонятно, насколько это серьезная ситуация. Думаю, что пока она не выглядит сверхсерьезно. Поэтому не могу советовать массово тестироваться на метапневмовирус. Тем более что и тестирования в широком доступе этого и нет», — подчеркнул специалист.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ограничения в школах России на фоне метапневмовируса вводить не планируется, система образования работает в штатном режиме. Роспотребнадзор до этого сообщил, что ситуация, связанная с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае, отслеживается и держится на контроле. Крючков отметил, что при любом проявлении ОРВИ следует носить маски, чтобы не заразить других, — передает НСН.

В начале января Национальное управление по контролю и профилактике заболеваний КНР сообщило о распространении метапневмовируса человека. В конце декабря эпидемиологи взяли пробы в нескольких больницах страны и обнаружили, что в различных провинциях активно растет заболеваемость, самая тревожная тенденция к росту у метапневмовируса. В свою очередь в Казахстане с октября выявили метапневмовирус у 30 человек.


метапневмовирус
здоровье
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