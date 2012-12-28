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В России
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сегодня, 09:59

В Ленинградской области локализован крупный пожар на промзоне

Мощный пожар вспыхнул на территории промзоны в Гатчине Ленинградской области.

Огнеборцы МЧС России тушат пожар в Ленинградской области.

В Гатчине, на территории промзоны, загорелось двухэтажное кирпичное здание на 1 600 квадратах.

Позже площадь пожара под Санкт-Петербургом выросла до 1900 «квадратов», к тушению привлекли более 50 сотрудников МЧС и 12 единиц техники, возгоранию был присвоен повышенный, второй ранг сложности, — сообщает МЧС РФ в Телеграм-канале.

Сейчас пожар в Ленинградской области локализован.

«Пожар на производстве ацетона в Гатчине локализован на площади 1200 кв метров. Пожарно-спасательные подразделения Ленобласти продолжают работы по тушению огня», — говорится в Telegram-канале правительства Ленинградской области.

Там отмечают, что в городе производится забор проб воздуха на содержание ПДК АХОВ.

Информации о пострадавших не поступало.
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