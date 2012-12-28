В мире
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сегодня, 16:55
В Китае проверят 47 магазинов за продажу фальшивых товаров из РФ
В Шанхае провели проверку 47 магазинов, торгующих якобы произведенными в России товарами.
Торговые точки, которые выдавали себя за павильоны российских товаров, реализовывали продукцию без необходимой документации. Доля товаров, импортированных из России, в них была слишком низка. При этом узнаваемые российские бренды были выставлены в разных частях магазина, вводя потребителей в заблуждение.
В последние годы в Китае набирает популярность российские товары, в частности, пищевая и косметическая продукция. В ноябре 2024 года основатель платформы Epinduo, поставляющей российские товары в Китай, Юй Вэй рассказал, что продукты питания российского производства становятся все более узнаваемыми в КНР, китайские регионы соревнуются за право открыть специализированные магазины с продовольствием из РФ.
С 2017 года Российский экспортный центр и Минсельхоз РФ реализуют программу российских национальных павильонов, цель которых — обеспечить продвижение отечественного агроэкспорта. Такие площадки имеются в ряде городов Китая: Шанхае, Харбине, Чэнду и Шэньчжэне.
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