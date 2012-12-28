В России
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25 минут назад
МОК хочет передать российским фигуристам бронзовые медали ОИ-2022 через ОКР
Международный олимпийский комитет собирается передать российским фигуристам бронзовые медали Олимпиады-2022 через Олимпийский комитет России.
«МОК предоставит медали спортсменам через ОКР, когда это будет возможно с точки зрения логистики», — приводит сообщение МОК «Матч ТВ».
Победу в командном турнире одержала сборная России, но после дисквалификации Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил итоги соревнований были пересмотрены. Международный союз конькобежцев (ISU) после аннулирования результатов Валиевой переместил на первое место сборную США, второй стала команда Японии, а российская сборная должна была получить бронзу. На третье место также претендовала ставшая четвертой команда Канады, подавшая апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ISU. CAS отклонил апелляцию канадской стороны, россияне сохранили бронзу.
Церемония награждения победителей и серебряных призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине прошла на Играх‑2024 в Париже без участия россиян.
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