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сегодня, 12:56
Губернатор Саратовской области сообщил об обстановке на пожаре в Энгельсе после атаки БПЛА
Имеющихся сил и средств достаточно для тушения пожара в Энгельсе в Саратовской области после атаки беспилотников.
Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки БПЛА, — сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Он поблагодарил сотрудников МЧС и спасателей, которые круглосуточно работают на месте.
«Специалисты обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием. Дополнительно ничего не требуется. Имеющихся на объекте сил и средств достаточно, при необходимости направляется дополнительная техника», — написал он в своем Телеграм-канале.
Они отмечают, что требуется определенное время для завершения процесса выгорания. Ситуация находится на контроле.
По словам главы региона, никакой угрозы для жилых зданий нет. Специалисты управления Роспотребнадзора продолжают контролировать состояние воздуха в районе возгорания, нарушений не выявлено. Введенный режим ЧС в первую очередь необходим оперативным службам для консолидации максимального количества сил и средств, привлекаемых для ликвидации.
Ранним утром 8 января Саратовская область подверглась атаке 11 беспилотников. Обломки одного из них упали на промышленный объект в Энгельсе, в результате чего начался сильный пожар. Из-за увеличения площади возгорания в городе был введен режим ЧС.
В ходе ликвидации пожара на нефтебазе погибли два сотрудника МЧС Саратовской области, — передает РБК.
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