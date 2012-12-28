Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Житель Липецка погиб в поезде «Симферополь — Москва»
Происшествия
Ехавшая в Липецкую область к внучке бабушка потерялась и нашлась в соседнем регионе
Происшествия
В Липецке побит температурный рекорд 24-летней давности
Погода в Липецке
В Липецке водитель таранил опору уличного светильника
Происшествия
В Ельце и в Грязях продлили каникулы
Общество
«Зачем городу 324-й маршрут, если он не работает от слова совсем?»
Общество
Пьяный пассажир угнал у таксиста автомобиль
Происшествия
«Хендай» перевернулся на тамбовской трассе
Происшествия
15-летний мальчик обнаружил в комнате мёртвого брата-близнеца
Происшествия
Пассажирка пожаловалась на разговаривающего по телефону водителя автобуса
Общество
Читать все
«Зачем городу 324-й маршрут, если он не работает от слова совсем?»
Общество
В Ельце и в Грязях продлили каникулы
Общество
В Липецке водитель таранил опору уличного светильника
Происшествия
Пассажирка пожаловалась на разговаривающего по телефону водителя автобуса
Общество
Пьяный пассажир угнал у таксиста автомобиль
Происшествия
15-летний мальчик обнаружил в комнате мёртвого брата-близнеца
Происшествия
«Хендай» перевернулся на тамбовской трассе
Происшествия
В Липецке теплее нормы на 7-10 градусов
Общество
Перед Рождеством нейрохирурги спасли 73-летнюю женщину
Здоровье
Ночью два пенсионера погибли во время пожара
Происшествия
Читать все
В России
62
сегодня, 12:10

ЦБ РФ возобновляет покупку валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу

Регулярные операции на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила были приостановлены с 28 ноября 2024 года.

Центробанк России возобновляет проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных с 28 ноября 2024 года, — передает «Интерфакс».

В первом полугодии 2025 года ЦБ будет осуществлять эти операции исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема на продажи в размере 8,86 млрд рублей в день.

Минфин ранее объявил о покупках валюты с 6 декабря 2024 года по 14 января 2025 года в размере 5,45 млрд рублей в день. Таким образом, ЦБ с 9 по 14 января 2025 года будет осуществлять продажу валюты в объеме 3,41 млрд рублей в день.

ЦБ опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2025 года в конце июня 2025 года.
валюта
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru