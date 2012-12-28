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сегодня, 11:30

В Армении одобрили проект о запуске процесса вступления в Евросоюз

Правительство Армении одобрило законопроект, запускающий процесс вступления страны в Европейский союз. Проект постановления представил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую рассмотрит парламент, — сообщает РИА Новости.

«Одобрить предложение правительства Республики Армения о проекте закона «О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу». Передать предложение правительства в установленном порядке аппарату Национального собрания (парламента)», — говорится в постановлении кабмина, проект которого представил глава МИД страны Арарат Мирзоян.

По его словам, в последние годы отношения Армении с ЕС интенсивно и динамично развивались, Евросоюз оказал содействие Армении, в частности в сфере безопасности, направив в республику наблюдателей, выразил готовность помочь экономическому развитию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что это решение не означает членства страны в ЕС, так как этот вопрос может быть решен только на референдуме. Он также сообщил, что после принятия законопроекта Армении нужно разработать с ЕС соответствующую дорожную карту.

«Этим решением мы подтверждаем, что независимую внешнюю политику, основанную на наших интересах, и оно вписывается в политику балансирования и сбалансированности во внешней политике... Кабмин Армении не против этой инициативы, тем более, что этой инициативы, тем более, что она исходит из объявленных нами тезисов», — заявил Пашинян.
Армения
ЕС
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