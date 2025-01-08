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В России
88
сегодня, 10:41

В России начали продавать полисы долевого страхования жизни

В России появился новый финансовый продукт — полисы долевого страхования жизни, которые сочетают в себе как страховую защиту, так и инвестиционные возможности. Они стали доступны для покупки с 1 января 2025 года, после того как Банк России утвердил правила их реализации и информирования клиентов об особенностях.

С 1 января 2025 года российские страховые компании могут предлагать клиентам новый продукт — полисы долевого страхования жизни (ДСЖ). Порядок их продажи и информирования об особенностях продукта установил Банк России.

Как пояснил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, ДСЖ состоит из двух частей — страховой и инвестиционной. Первая направляется на оплату страхового риска (например, тяжелого заболевания или смерти). Инвестиционная предполагает вложение части страховой премии в выбранные активы — паи открытых либо закрытых паевых инвестиционных фондов, и получения дохода в зависимости от их рыночной стоимости.

Этот новый вид страхования отличается от уже существующего на рынке инвестиционного страхования жизни более прозрачным расчетом инвестиционного дохода. «Паями ПИФа владеет не страховщик, а сам клиент — страхователь», — отметил Уфимцев.ДСЖ — не банковский вклад, и у потребителя есть возможность отказаться от полиса в период охлаждения и получить обратно деньги. Если человек передумает в течение четырех дней, то ему вернется вся внесенная сумма — и страховая, и инвестиционная части премии. Если расторжение договора происходит в течение 30 дней, то клиент может рассчитывать на получение страховой части премии и на погашение паев по текущей стоимости.

Инвестиционная и страховая части могут присутствовать в продукте в разных долях, в зависимости от потребностей клиента. В страховой части минимальный набор рисков — это уход из жизни и дожитие до конца срока действия договора. Также договор дополнительно может содержать защиту на случай потери трудоспособности, потери работы, критических заболеваний, добровольное медицинское страхование, долгосрочный уход, освобождение от уплаты взносов в определенных случаях и иные риски, — пишет «Российская газета».
страхование жизни
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