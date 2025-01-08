В России начали продавать полисы долевого страхования жизни

В России появился новый финансовый продукт — полисы долевого страхования жизни, которые сочетают в себе как страховую защиту, так и инвестиционные возможности. Они стали доступны для покупки с 1 января 2025 года, после того как Банк России утвердил правила их реализации и информирования клиентов об особенностях.