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сегодня, 11:12

ООО «ИнСервисПлюс»: услуги по изготовлению агитационных материалов при предвыборной агитации

Общество с ограниченной ответственностью «ИнСервисПлюс» (юридический и почтовый адрес: 398001, г. Липецк, пл. Победы д. 8 офис 408, ИНН 4826085397, тел.8(4742) 22 22 08, адрес электронной почты:  law@pridemedia.ru) уведомляет избирательную комиссию Липецкой области о готовности на равных условиях оплаты выполнить работы (оказать услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатам для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Липецкого городского Совета депутатов седьмого созыва, назначенных на 14 сентября 2025 года.

Стоимость широкоформатной печати на баннерной ткани      350 руб./м²
Стоимость широкоформатной печати на пленке      400 руб./м² 


Цены указаны с учетом НДС 20%.
Дизайн и доставка в стоимость не входят, рассчитываются отдельно.
Выборы 2025
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