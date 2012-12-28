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Бизнес
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сегодня, 11:12
ООО «ИнСервисПлюс»: услуги по изготовлению агитационных материалов при предвыборной агитации
|Стоимость широкоформатной печати на баннерной ткани
|350 руб./м²
|Стоимость широкоформатной печати на пленке
|400 руб./м²
Цены указаны с учетом НДС 20%.
Дизайн и доставка в стоимость не входят, рассчитываются отдельно.