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В России
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20 минут назад
В Индии автобус без тормозов сорвался в ущелье
ДТП произошло в штате Керала на национальной трассе Коттаракара-Диндуккал. В результате инцидента 32 человека ранены, еще четверо пассажиров, жители Мавеликары, получили травмы, несовместимые с жизнью. "По данным полиции, погибшие были идентифицированы как жители Мавеликары", – говорится в материале.
Предварительной причиной ДТП названа неисправность тормозной системы автобуса.
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