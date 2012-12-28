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В России
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24 минуты назад
Возбуждено уголовное дело об избиении юных гимнасток во Владимире
Адвокат Владислав Луньков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал видео, в котором приводится аудиозапись тренировки в школе. На аудиозаписи слышно, как тренер нецензурно обращается к юной гимнастке и кричит на нее. Мать одной из воспитанниц Владимирской СШОР №5 по художественной гимнастике сообщила, что после тренировки ее дочь пришла домой с разбитыми губами и лицом в крови. По словам матери, дочь рассказала, что получила увечья после насильственных действий со стороны тренера.
"По данному факту следственными органами СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Кулакову А.А. возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования", - говорится в сообщении.
В Федерации гимнастики России также заявили о начале разбирательства по произошедшему инциденту. В организации выразили готовность оказать необходимое содействие следственным органам и другим инстанциям в установлении деталей случившегося.
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