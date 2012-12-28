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В России
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31 минуту назад
Школьники затушили снегом Вечный огонь в Петербурге
Это произошло в районе Красного Села. После случившегося школьники убежали, однако их все равно смогли задержать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как ребенок идет к Вечному огню и пинает на него снег, потом подходит его товарищ со снегом в руках и кидает его на монумент. В результате огонь потух.
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