Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
В России
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16 минут назад
В горах Грузии вооружённые люди напали на семейную пару из России
Грузинское МВД уже начало расследование, возбуждено уголовное дело по статьям о грабеже и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Правоохранители разыскивают двух молодых мужчин, подозреваемых в вооруженном нападении.
Грузинский телеканал «Мтавари» сообщил об обнаружении машины семейной пары и установлении местонахождения женщины, но ее супруг пока числится пропавшим без вести.
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