Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
В России
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17 минут назад
В Севастополе начали выпуск беспилотников для уборки мусора в воде
Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора межрегионального научно-образовательного центра «Мореагробиотех» Алексея Чуклина, аппараты уже переданы Балаклавской яхтенной марине и успешно прошли испытания.
Беспилотное устройство катамаранного типа для уборки мусора на воде "Морской скорпион" прошло первые испытания в море в феврале 2024 года. Производство «Морского скорпиона» — более экономичное, чем у зарубежных аналогов, благодаря применению упрощенной технологии. За четыре часа работы один беспилотник способен собрать до двух кубометров мусора. В сравнении с первой моделью, усовершенствованный «Морской скорпион» получил улучшенную систему захвата мусора, усиленную защиту корпуса и видеосвязь для повышения эффективности навигации.
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