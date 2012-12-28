Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Убийцу Кондрата» заключили под стражу
Происшествия
Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
Общество
66 домов в Липецке остались без воды
Общество
Небо под Липецком вновь сияло
Общество
Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Общество
Пожарные вытащили из огня четверых пострадавших
Происшествия
Главный тренер «Металлурга»: «Нас устроит только первое место»
Спорт
В Липецкой области еще один морозный день
Погода в Липецке
К липецким дошколятам пришёл Дед Мороз из полиции
Общество
«Летающая липчанка» выиграла Кубок белгородского губернатора
Спорт
Читать все
Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Общество
66 домов в Липецке остались без воды
Общество
«Убийцу Кондрата» заключили под стражу
Происшествия
Главный тренер «Металлурга»: «Нас устроит только первое место»
Спорт
К липецким дошколятам пришёл Дед Мороз из полиции
Общество
Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
Общество
Небо под Липецком вновь сияло
Общество
В Липецкой области еще один морозный день
Погода в Липецке
«Летающая липчанка» выиграла Кубок белгородского губернатора
Спорт
Пожарные вытащили из огня четверых пострадавших
Происшествия
Читать все
В России
27
30 минут назад

В полутора километрах от берега Анапы обнаружили маслянистое пятно

Маслянистое пятно обнаружено в море в полутора километрах от берега центрального пляжа Анапы. Специалисты приступили к сбору нефтеводяной смеси, сообщает РИА Новости.

"В Краснодарском крае с воздуха обследована береговая линия Анапы и труднодоступная местность заповедника Утриш. В полутора километрах от берега центрального пляжа Анапы в море обнаружено маслянистое пятно в сторону п. Витязево. Специалисты Морспасслужбы приступили к сбору нефтеводяной смеси", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Крыму в районе бухты "Капсель", от мыса "Француженка" до парохода "Багратион", выявлено загрязнение песчаной местности протяженностью 2 километра. На месте работают 40 человек и шесть единиц техники.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru