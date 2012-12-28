Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
В России
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30 минут назад
В полутора километрах от берега Анапы обнаружили маслянистое пятно
"В Краснодарском крае с воздуха обследована береговая линия Анапы и труднодоступная местность заповедника Утриш. В полутора километрах от берега центрального пляжа Анапы в море обнаружено маслянистое пятно в сторону п. Витязево. Специалисты Морспасслужбы приступили к сбору нефтеводяной смеси", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Крыму в районе бухты "Капсель", от мыса "Француженка" до парохода "Багратион", выявлено загрязнение песчаной местности протяженностью 2 километра. На месте работают 40 человек и шесть единиц техники.
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