Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
В России
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23 минуты назад
Тамбовчанин выиграл 1 млн рублей в «Русское лото»
Доходы от государственных лотерей направляются на поддержку социальных программ, спорта и культуры. Согласно законодательству, выигрыши свыше 15 тысяч рублей облагаются налогом в размере 13% для резидентов.
Отметим, что с осени 2022 года более десяти жителей Тамбовской области стали миллионерами благодаря лотереям.
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