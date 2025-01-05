Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
В России
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26 минут назад
8 человек пропали без вести при пожаре в социальном доме
Информацию в своем Telegram-канале подтвердил губернатор региона Александр Соколов. По его словам, пожарные прибыли через 3 минуты после поступления сообщения о возгорании.
Огонь быстро охватил деревянный дом, в котором проживали 11 пенсионеров. Двоих человек спасти не удалось, судьба еще как минимум шестерых пока неизвестна — непонятно, были ли они в здании на момент пожара. Остальных успели эвакуировать.
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