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В России
24
21 минуту назад

Пятеро детей погибли в пожаре в частном доме в Абхазии

Пятеро детей в возрасте от полутора до восьми лет погибли при пожаре в жилом доме в Галском районе Абхазии, сообщает ТАСС со ссылкой на Галское отделение МЧС Абхазии.

Возгорание произошло в селе Папынырхуа. Отмечается, что в момент происшествия в доме находилась бабушка со своими внуками. Пожилая женщина решила растопить печь в деревянном доме и перепутала бензин с соляркой. Пятеро детей в это время спали, дом мгновенно охватило огнем, и спасти их не удалось.
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