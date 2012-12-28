«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую по льду водоема енотовидную собаку
Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую по льду водоема енотовидную собаку
В России
24
21 минуту назад
Пятеро детей погибли в пожаре в частном доме в Абхазии
Возгорание произошло в селе Папынырхуа. Отмечается, что в момент происшествия в доме находилась бабушка со своими внуками. Пожилая женщина решила растопить печь в деревянном доме и перепутала бензин с соляркой. Пятеро детей в это время спали, дом мгновенно охватило огнем, и спасти их не удалось.
0
0
0
0
0
Комментарии