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В России
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28 минут назад
В ДТП с автобусом в Карелии пострадали семь человек
В результате ДТП на федеральной трассе "Кола" транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. Пострадавших пассажиров доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
"Прокуратура Питкярантского района проводит проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса. Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии находятся на контроле прокуратуры", - сообщает пресс-служба.
Установление всех обстоятельств и устранение последствий ДТП находится на контроле ведомства.
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