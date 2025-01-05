«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую по льду водоема енотовидную собаку
Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую по льду водоема енотовидную собаку
В России
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32 минуты назад
15 туристов отравились на базе отдыха в Башкирии
По данным Telegram-канала, всего пострадали 15 человек, среди них семь детей. Все они приобрели трехдневный тур, чтобы провести время на базе отдыха на новогодних каникулах. В один из дней гости стали жаловаться на рвоту, температуру и другие симптомы отравления.
«Еще гости нашли в номере мышиные экскременты и засняли самих грызунов», – сообщается в публикации.
Директор организации заявил, что знает о ситуации. Говоря о грызунах, он подчеркнул, что территорию обрабатывают, но «на природе от вредителей не избавишься». Сообщается, что самочувствие москвичей ухудшилось после бесплатных угощений, среди которых были головки сыра и мясо. На данный момент пострадавшим оказывают помощь медики Уфы. Туристы планируют обратиться в суд.
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