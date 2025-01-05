«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую по льду водоема енотовидную собаку
Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
Сегодня в Липецке: клип с «Мисс Липецка» 1990-х, хулиганство продолжается, начало празднования Рождества
«Чапай, чапай!»: рыбак снял на видео переходящую по льду водоема енотовидную собаку
В России
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25 минут назад
В Воронежской области разбился военный вертолет
Крушение произошло 1 января примерно в 18:00. Причины аварии неизвестны. После жесткой посадки огонь полностью уничтожил Ми-28. Следственный комитет организовал проверку после произошедшего.
Вертолет Ми-28 предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.
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