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сегодня, 17:56
Фура с обувью загорелась на ходу
«Огнем уничтожена кабина транспортного средства и частично перевозимый груз», — отмечается в сообщении.
В результате пожара никто не пострадал, в ликвидации огня участвовали 12 пожарных и три единицы спецтехники, уточнили в ведомстве.
На видео, опубликованном Telegram-каналом Ni Mash, видно, что аварийный автомобиль остановился под трубопроводом, проходящим на опорах над дорогой. Пожарные залили пеной кабину и часть полуприцепа, охваченного огнем.
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