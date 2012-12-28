Сегодня в Липецке: хулиганская сказка, история многожёнца и в отсутствие снега вылепим снеговика из глины
Сегодня в Липецке: хулиганская сказка, история многожёнца и в отсутствие снега вылепим снеговика из глины
В России
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25 минут назад
В Севастополе ввели режим ЧС из-за пятен мазута
Впервые на территории региона нефтепродукты обнаружили 3 января. По словам Развожаева, массового загрязнения береговой линии нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах, их оперативно ликвидируют. "В целом оперативный штаб по ситуации возглавляю лично", - сообщил Развожаев.
На берегу пляжа "Звездный берег" обнаружили мазут на площади примерно 100 км. м. Спасатели ПСП "Север" и местные жители убрали территорию. На берегу пляжа "Голубая бухта" также обнаружены пятна мазута. В Орловке в воде обнаружены небольшие пятна нефтепродуктов и мазут на берегу протяженностью около 760 м по береговой линии всего пляжа "Нахимовец". Утром сотрудники Севприроднадзора убрали пляж Серебряный.
Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Севприроднадзор продолжают вести мониторинг ситуации. Обследуется вся береговая линия.
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