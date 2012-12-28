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В России
11
7 минут назад

В Воронеже после обнаружения БПЛА эвакуировано около сотни жителей дома

В Воронеже эвакуировали около 100 человек из многоэтажного дома, повреждённого беспилотником 4 января, сообщает РИА «Воронеж». Мэр Воронежа Сергей Петрин дал поручение организовать для них места временного пребывания, а также на место происшествия был вызван автобус муниципального предприятия.

Оперативные службы работают сразу в нескольких местах, где обнаружены части беспилотников. Сейчас решается вопрос о ликвидации остатков беспилотных летательных аппаратов. Территория оцеплена, – написал губернатор Александр Гусев в своём телеграм-канале.


Опасность атаки беспилотных воздушных судов была объявлена в регионе в 10:39. Отбой дали в 11:51. В период действия сигнала дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили в Воронеже и пригороде не менее пяти БПЛА. Несколько БПЛА упали на территорию жилых домов в Левобережном районе, повредив окна. По предварительной информации, пострадавших нет.
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