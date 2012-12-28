Сегодня в Липецке: хулиганская сказка, история многожёнца и в отсутствие снега вылепим снеговика из глины
Сегодня в Липецке: хулиганская сказка, история многожёнца и в отсутствие снега вылепим снеговика из глины
В России
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7 минут назад
В Воронеже после обнаружения БПЛА эвакуировано около сотни жителей дома
Оперативные службы работают сразу в нескольких местах, где обнаружены части беспилотников. Сейчас решается вопрос о ликвидации остатков беспилотных летательных аппаратов. Территория оцеплена, – написал губернатор Александр Гусев в своём телеграм-канале.
Опасность атаки беспилотных воздушных судов была объявлена в регионе в 10:39. Отбой дали в 11:51. В период действия сигнала дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили в Воронеже и пригороде не менее пяти БПЛА. Несколько БПЛА упали на территорию жилых домов в Левобережном районе, повредив окна. По предварительной информации, пострадавших нет.
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