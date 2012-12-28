Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
Сегодня в Липецке: хулиганская сказка, история многожёнца и в отсутствие снега вылепим снеговика из глины
Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
Сегодня в Липецке: хулиганская сказка, история многожёнца и в отсутствие снега вылепим снеговика из глины
В России
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17 минут назад
В Москву-реку упал автомобиль с людьми
"В районе Лужнецкой набережной автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду. На месте работают оперативные службы города", - говорится в публикации.
На месте ЧП в настоящее время работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Информация о пострадавших уточняется.
В свою очередь в пресс-службе столичной прокуратуры отметили, что автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду. Прокуратура Центрального административного округа Москвы контролирует установление обстоятельств ДТП.
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