Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
Сегодня в Липецке: хулиганская сказка, история многожёнца и в отсутствие снега вылепим снеговика из глины
В России
28
26 минут назад
Крупный ландшафтный пожар потушен в КБР
"Общая площадь, пройденная огнем, составила 10 тысяч квадратных метров. На место привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 26 человек и 6 единиц техники и 11 человек от Эльбрусского лесничества", - сказали в МЧС.
ричина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются. Глава КБР Казбек Коков в своем телеграм-канале сообщил, что предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
0
0
0
0
0
Комментарии