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В России
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29 минут назад
Российский самолет экстренно сел в Шарм-эш-Шейхе
Причиной экстренной посадки самолета в аэропорту Шарм-эш-Шейха стала сигнализация о неисправности двигателя, сработавшая после взлета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию «Уральские авиалинии».
«Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку», — говорится в сообщении.
Там уточнили, что для пассажиров подготовили резервный борт, отправка которого зависит от получения разрешения.
Самолет Airbus A-321, направлявшийся из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. На борту находились 236 пассажиров. Никто не пострадал.
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