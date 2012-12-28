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В России
36
34 минуты назад

Двое мужчин катались на коньках по льду Байкала и провалились

Двое мужчин катались на коньках по льду Байкала и провалились. Одного из них удалось спасти, второй утонул, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФГКУ "Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России".

"В проливе Ольхонские Ворота во время катания на коньках два человека провалились под лёд. Это случилось в 400 метрах от берега. Одному из них выбраться из воды помогли очевидцы, проезжавшие на СВП (судно на воздушной подушке - ред.). Второй мужчина утонул", - говорится в сообщении.

На место ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС, они доставили спасенного мужчину на базу подразделения в поселке Сахюрта. В состоянии средней степени тяжести 62-летний житель города Шелехова был передан врачам скорой помощи.
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