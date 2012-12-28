Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской
Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
В России
27
23 минуты назад
На предприятии под Воронежем произошло возгорание из-за обломков БПЛА
Опасность атаки дронов в регионе действовала примерно с 14:00 до 15:40 мск. По информации главы региона, дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов.
0
0
0
0
0
Комментарии