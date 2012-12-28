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В России
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23 минуты назад

На предприятии под Воронежем произошло возгорание из-за обломков БПЛА

Возгорание из-за обломков подавленного беспилотника произошло на одном из предприятий в Воронежской области. В настоящий момент их потушили, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. Об этом сообщает ТАСС.

Опасность атаки дронов в регионе действовала примерно с 14:00 до 15:40 мск. По информации главы региона, дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов.
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