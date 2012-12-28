Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской
Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
Глава Ельца: «В настоящее время прорабатываем с администрацией кафе причины произошедшего»
В России
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30 минут назад
В аэропорту Перми задержали два самолета
В каждом случае были оповещены органы ПВО. При этом видимость превышала 10 километров, и в небе не наблюдалось никаких летательных аппаратов, поэтому режим «Ковер», связанный с угрозой БПЛА, не вводился.
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