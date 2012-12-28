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В России
31
23 минуты назад

В Чувашии мужчина в костюме Деда Мороза застрелил человека

В городе Канаш в Чувашии одетый в костюм Деда Мороза мужчина застрелил хозяина магазина из двустволки. После преступления преступник сбежал, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канал "112".

Злоумышленник пришел в магазин с ружьем, в костюме Деда Мороза и белых валенках, лицо он скрыл накладной бородой и очками.

"Переодетый в Деда Мороза мужчина выстрелил несколько раз из двуствольного ружья во владельца магазина Юрия Суракина. От полученных ранений Юрий скончался", – пишет "112".

Преступление произошло днем 2 января в магазине в городе Канаш. Через несколько часов убийцу задержали. В отношении преступника возбуждено уголовное дело. Мотивы убийства выясняются.
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