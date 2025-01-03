Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской
В России
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33 минуты назад
Трое мужчин осквернили вечный огонь в Клину
Злоумышленниками оказались местные жители 1999 и 2002 годов рождения. Их подозревают в совершении преступления по статье «Повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов». В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Инцидент произошел 30 декабря. Мужчины сожгли венок на Вечном огне, также осквернив монумент в честь павших в Великой Отечественной войне советских воинов, после чего скрылись. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.
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