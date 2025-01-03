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В России
32
33 минуты назад

Трое мужчин осквернили вечный огонь в Клину

В подмосковном Клину задержаны трое мужчин, осквернивших Вечный огонь. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на старшего помощника руководителя главного управления Следственного комитета (СК) России по региону Ольги Врадий.

Злоумышленниками оказались местные жители 1999 и 2002 годов рождения. Их подозревают в совершении преступления по статье «Повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов». В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Инцидент произошел 30 декабря. Мужчины сожгли венок на Вечном огне, также осквернив монумент в честь павших в Великой Отечественной войне советских воинов, после чего скрылись. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.
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