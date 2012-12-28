Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской
Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской
В России
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44 минуты назад
В Симферополе без электричества остались почти 6 тысяч человек
"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение электроэнергии в г. Симферополь. Обесточено: 11 ТП, 2441 точка поставки (5907 чел.). Аварийные бригады выполняют восстановительные работы", - говорится в сообщении.
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