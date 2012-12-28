Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской
Два человека попали в больницу после столкновения трех автомобилей на улице Октябрьской
В мире
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сегодня, 12:28
Китай ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС
Это крупнейшая подобная электростанция в мире. Установленная мощность "Фэннин" составляет 3,6 млн кВт. Она рассчитана на выработку 6,61 млрд кВт.ч электроэнергии в год. С момента ввода в эксплуатацию первой части энергоблоков в 2021 году электростанция выработала около 8,62 млрд кВт.ч электроэнергии.
Ожидается, что "Фэннин" позволит экономить 480,8 тыс. тонн условного топлива в угольном эквиваленте и поможет сократить выбросы углекислого газа на 1,2 млн тонн в год, что станет значительным вкладом в достижение целей страны в области энергоэффективности и экологической устойчивости.
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