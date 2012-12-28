В России
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сегодня, 20:11
В столовой под Воронежем произошло массовое отравление рабочих
14 человек попали в больницу. 13 находятся в состоянии средней степени тяжести, один человек находится в реанимации в тяжёлом стабильном состоянии с положительной динамикой. Все пациенты получают необходимое лечение, пояснили в правительстве региона.
После массового отравления было возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Роспотребнадзором в отношении предпринимателя, который организовал централизованное питание персонала, составлен протокол о временном запрете деятельности. Сотрудников столовой отстранили от работы.
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