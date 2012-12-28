В мире
62
сегодня, 19:56
Автобус с российскими туристами попал в аварию в Таиланде
В автобусе находились от 37 до 42 российских туристов, направлявшихся в сторону Паттайи. Около 30 человек получили травмы, часть из них была госпитализирована в местные больницы. Авария произошла в районе Банг Ламунг провинции Чонбури, где расположен один из самых популярных курортов Таиланда — Паттайя.
По предварительной версии, 74-летний водитель автобуса не справился с управлением и врезался в ограждение. Кроме того, автобус задел внедорожник. Местная полиция уже начала расследование обстоятельств инцидента.
«На данный момент туристы находятся в госпиталях на осмотре врачей и проверки их состояния. Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой компанией, ситуация на контроле», — сказали в пресс-службе ANEX Tour.
0
0
0
0
0
Комментарии