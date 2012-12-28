В России
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10 минут назад
В Черногории мужчина открыл стрельбу в кафе
Число погибших в результате стрельбы составило 12 человек, из них двое детей, заявила прокурор Андрияна Настич в эфире Радио и телевидения Черногории (RTCG).
По информации местного управления полиции, 45-летний мужчина, "применив огнестрельное оружие, лишил жизни нескольких человек, вооруженным покинул заведение и скрылся с места происшествия". Убийства произошли в пяти разных местах. Четверо раненых прооперированы в Клиническом центре Черногории.
Стрелявший, который был ночью окружен сотрудниками полиции, после предложения сдаться совершил попытку самоубийства и скончался по пути в медучреждение.
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