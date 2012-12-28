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В России
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31 минуту назад
Трое пострадали от использования пиротехники в Петербурге
От попадания пиротехники загорелись четыре балкона квартир в многоэтажных домах. Кроме того, от пиротехники сгорел багажник автомобиля Kia. Позднее стало известно, что мужчина положил в него остатки пиротехники сразу после использования, после чего закрыл и ушел.
В ведомстве добавили, что от использования пиротехники пострадали три человека, все они госпитализированы.
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