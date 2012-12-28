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В России
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26 минут назад
Житель Сахалина выиграл миллиард рублей в лотерее
"По итогам второго тура новогоднего 1604-го тиража "Русского лото" в России появился четвертый лотерейный миллиардер. Билет, выигравший 1 миллиард рублей, был приобретен на сайте "Столото" с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области", - рассказали организаторы.
В рамках розыгрыша «Новогодний миллиард» выигрышными стали 11 920 044 билета. В тираже было разыграно 3,65 млрд руб. «Это абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских лотерей», — сообщили в «Русском лото».
В прошлом году приз размером 1 млрд руб. получил житель Тюмени.
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