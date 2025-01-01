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В мире
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31 минуту назад
В США грузовик въехал в толпу людей
По словам очевидцев, неожиданно белый грузовик на большой скорости влетел в толпу. Затем водитель вышел из автомобиля и открыл огонь по присутствующим. Сотрудники полиции также начали стрелять. Все произошло около 03:00.
Как минимум десять человек погибли. Еще 35 пострадали, их направили в пять разных больниц и медицинских центров. Полиция пока не завершила расследование, однако, по предварительным результатам, наезд был совершен не случайно. Следователи уверены, что неизвестный преднамеренно ехал на большой скорости по оживленной улице, пытаясь задавить как можно больше людей. Полиция Нового Орлеана считает, что водитель был трезв и в сознании.
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