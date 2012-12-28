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В России
32
35 минут назад

В Тамбове построят цех компании «Доширак»

Цех по производству снеков может появиться в районе Бокинского промышленного узла.

ООО «Доширак Тамбов мукомольная компания», зарегистрированное в Тамбове в октябре 2023 года, обратилось в региональное министерство имущественных отношений и госзаказа с ходатайством о переводе земельного участка, находящегося в собственности организации, из категории «земель сельхозназначения» в «земли промышленности», сообщает «Онлайн Тамбов».

В 2023 году было заявлено о планах предприятия запустить в Тамбовской области производство муки на базе модернизированного мельничного комплекса. Его мощность составит до 350 тонн зерна в сутки. Площадь земельного участка составляет почти 45 тысяч кв.м. Собственником смежной территории, на которой находится комплекс объектов мукомольного завода, также является ООО «Доширак Тамбов».
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