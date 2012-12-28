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В России
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34 минуты назад
В Самаре произошел пожар в общежитии
"Погибли два человека, 76-летний мужчина, личность второго мужчины устанавливается", — говорится в материале.
Сообщение о пожаре в общежитии поступило в 23:12 31 декабря. В 01:59 по местному времени (00:59 мск) 1 января возгорание было потушено на площади 30 "квадратов".
Сотрудники МЧС спасли из пожара 40 человек, среди которых пятеро детей. Всего были эвакуированы 96 человек, из которых 14 – дети. Для ликвидации возгорания были задействованы 120 сотрудников и 30 единиц техники.
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