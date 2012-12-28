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41 минуту назад

Более 71 тыс. тонн загрязненного грунта собрали на побережье Кубани

После крушения танкеров с нефтепродуктами с пляжей Черноморского побережья Краснодарского края вывезли 71 383 тонны загрязненного мазутом грунта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сотрудники ведомства обследовали 56 км прибрежной территории. Проведены водолазные работы у аварийных танкеров "Волганефть 212" и "Волганефть 239", выхода нефтепродуктов при этом не было обнаружено.

Танкеры потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Произошел разлив мазута, мазут вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тысяч человек и 700 единиц техники.

С 26 декабря в Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального уровня.

В Крыму работают 82 человека и 40 единиц техники. За прошедшие сутки там не обнаружили нефтепродуктов. В ведомстве уточнили, что с начала работ обследовали, в том числе повторно, 1309 километров береговой линии, собрали и вывезли более 226 тонн загрязненного песка и грунта, очистили свыше 44 километров береговой линии.
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