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В России
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41 минуту назад
Более 71 тыс. тонн загрязненного грунта собрали на побережье Кубани
Сотрудники ведомства обследовали 56 км прибрежной территории. Проведены водолазные работы у аварийных танкеров "Волганефть 212" и "Волганефть 239", выхода нефтепродуктов при этом не было обнаружено.
Танкеры потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Произошел разлив мазута, мазут вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тысяч человек и 700 единиц техники.
С 26 декабря в Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального уровня.
В Крыму работают 82 человека и 40 единиц техники. За прошедшие сутки там не обнаружили нефтепродуктов. В ведомстве уточнили, что с начала работ обследовали, в том числе повторно, 1309 километров береговой линии, собрали и вывезли более 226 тонн загрязненного песка и грунта, очистили свыше 44 километров береговой линии.
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