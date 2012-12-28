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В мире
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26 минут назад
В Катаре десятки человек пострадали в давке у метро
После завершения праздничной программы зрители поспешили к ближайшей станции метро, чтобы успеть до его закрытия. Власти продлили работу метро до 02:00 по местному времени (совпадает с мск), в то время как мероприятие закончилось в 01:00. Тысячи человек после завершения праздничной программы поспешили к единственной - ближайшей к месту ее проведения станции метро, чтобы успеть до его закрытия, поэтому на площади перед метро Люсейля и на самой станции образовалась огромная толпа, и люди начали давить друг друга.
Отмечается, что усиленные наряды полиции пытались сдержать толпу, применяя дубинки и плетки, чтобы отогнать людей от ограждений. Ограждения соорудили для регулирования потоков. На входе в метро остались лежать горы потерянной в давке людьми обуви. Пострадавшим оказали помощь врачи и парамедики, к станции были вызваны дополнительные машины скорой помощи.
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