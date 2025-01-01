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В России
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32 минуты назад
В РЖД изменили правила перевозки животных
Пассажиры поездов ФПК могут провозить домашних животных в купе повышенной комфортности, не выкупая при этом все четыре места в купе. Обновление касается только маленьких животных, которые едут в перевозке, уточнил Зотин.
С этого года, если пассажир выкупает целое купе для перевозки крупной собаки, ему нужно оформить на нее бесплатный билет. Раньше этого не требовалось. Также, теперь при выкупе купе можно перевозить до четырех крупных собак или переносок с животными, независимо от количества занятых мест.
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